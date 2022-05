Graduatorie GPS: docente iscritto dal 2020 deve inserire “24 CFU” o “precedente inserimento” nell’aggiornamento? (Di domenica 29 maggio 2022) Graduatorie GPS: rinnovo per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. La domanda va presentata entro il 31 maggio tramite Istanze online. Orizzonte Scuola ha accompagnato gli utenti con guide, approfondimenti, question time in cui i sindacalisti hanno risposto in diretta ai quesiti. Ultimi giorni, ultimi dubbi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 29 maggio 2022)GPS: rinnovo per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. La domanda va presentata entro il 31 maggio tramite Istanze online. Orizzonte Scuola ha accompagnato gli utenti con guide, approfondimenti, question time in cui i sindacalisti hanno risposto in diretta ai quesiti. Ultimi giorni, ultimi dubbi. L'articolo .

