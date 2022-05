Golf, PGA Tour: Scottie Scheffler in fuga nel terzo round del Charles Schwab Challenge (Di domenica 29 maggio 2022) Moving day archiviato al Charles Schwab Challenge. Sul difficile percorso di Fort Worth, in Texas, è il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler a tentare la fuga verso l’ultimo e decisivo round. Il fenomenale 25enne sembra sempre più deciso a mettersi alle spalle il brutto torneo al PGA Championship, involandosi verso l’ennesimo successo stagionale. L’odierno giro in 68 colpi lo proietta a -11 ed a due colpi di vantaggio sugli avversari. Un round solido per Scheffler, chiuso con tre birdie ed un unico bogey. I rivali più vicini sono i connazionali Scott Stallings e Brendon Todd. Quest’ultimo è stato autore del miglior giro di giornata, 65 colpi che gli permettono di salire a -9 e recuperare ben 13 posizioni. Qualche difficoltà in più per ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Moving day archiviato al. Sul difficile percorso di Fort Worth, in Texas, è il numero 1 al mondo,a tentare laverso l’ultimo e decisivo. Il fenomenale 25enne sembra sempre più deciso a mettersi alle spalle il brutto torneo al PGA Championship, involandosi verso l’ennesimo successo stagionale. L’odierno giro in 68 colpi lo proietta a -11 ed a due colpi di vantaggio sugli avversari. Unsolido per, chiuso con tre birdie ed un unico bogey. I rivali più vicini sono i connazionali Scott Stallings e Brendon Todd. Quest’ultimo è stato autore del miglior giro di giornata, 65 colpi che gli permettono di salire a -9 e recuperare ben 13 posizioni. Qualche difficoltà in più per ...

Advertising

muttinis : RT @FederGolf: ?? R2 KitchenAid Senior PGA Championship Il secondo giro si conclude con ????#McCarron e ????#Ames in testa con -8. 3/i ????#Weir,… - FederGolf : ?? R2 KitchenAid Senior PGA Championship Il secondo giro si conclude con ????#McCarron e ????#Ames in testa con -8. 3/i… - FederGolf : ?? R1 KitchenAid Senior PGA Championship Al termine del primo giro in testa ci sono ????#Estes e ????#Alker con -7, seg… - muttinis : RT @FederGolf: ?? KitchenAid Senior PGA Championship ??? dal 26 al 29 maggio ? Harbor Shores di Benton Harbor, Michigan ???? 156 i partecipa… - FederGolf : ?? KitchenAid Senior PGA Championship ??? dal 26 al 29 maggio ? Harbor Shores di Benton Harbor, Michigan ???? 156 i… -