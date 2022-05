Giucas Casella rivede due ex gieffine: l’incontro a Roma (Video) (Di domenica 29 maggio 2022) Giucas Casella dopo l’esperienza nella Casa è rimasto nel cuore degli italiani ma anche dei suoi compagni d’avventura. Ecco con chi ha trascorso il sabato pomeriggio Un sabato pomeriggio carico di emozioni per l’ex gieffino Giucas Casella che ha conquistato il pubblico per la sua semplicità e simpatia dentro la casa del Grande Fratello Vip. Giucas ha infatti trascorso il suo pomeriggio con le sorelle Selassié, Jessica e Lulù, come si vede nelle rispettive Instagram stories. Leggi anche–> Pretelli, reunion con un ex gieffino e la fidanzata per lo spettacolo di Fiorello (Foto) I tre ex gieffini non si vedevano da quando è finita la loro avventura nella Casa, ovvero da marzo, quando si sono spente le luci nella casa di Cinecittà, portando sul podio proprio una delle tre sorelle Selassié, Jessica. Da ... Leggi su 361magazine (Di domenica 29 maggio 2022)dopo l’esperienza nella Casa è rimasto nel cuore degli italiani ma anche dei suoi compagni d’avventura. Ecco con chi ha trascorso il sabato pomeriggio Un sabato pomeriggio carico di emozioni per l’ex gieffinoche ha conquistato il pubblico per la sua semplicità e simpatia dentro la casa del Grande Fratello Vip.ha infatti trascorso il suo pomeriggio con le sorelle Selassié, Jessica e Lulù, come si vede nelle rispettive Instagram stories. Leggi anche–> Pretelli, reunion con un ex gieffino e la fidanzata per lo spettacolo di Fiorello (Foto) I tre ex gieffini non si vedevano da quando è finita la loro avventura nella Casa, ovvero da marzo, quando si sono spente le luci nella casa di Cinecittà, portando sul podio proprio una delle tre sorelle Selassié, Jessica. Da ...

nicolettacoda0_ : @StrangisLuigino ma chi cazzo sei? Giucas casella? - Siamo_solofrasi : @StrangisLuigino chi cazzo sei, Giucas Casella? - PanfiloFu : Nonno Giucas non vende realtà, ma solide illusioni. D'altronde è il suo mestiere. Cit: 'Giucas Casella, pseudoni… - Elena45865041 : RT @MassiMarz74: Giucas Casella sei un Uomo puro, si vede il bene che vuoi a J e B e si vede come lotti contro la privacy di B per far vive… - MassiMarz74 : Giucas Casella sei un Uomo puro, si vede il bene che vuoi a J e B e si vede come lotti contro la privacy di B per f… -