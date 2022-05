Ferrari beffata a Montecarlo | Perez trionfa su Sainz | Leclerc quarto

(Di domenica 29 maggio 2022) Tante emozioni in Formula Uno nel Gran Premio di. Ancora una voltae Red Bull assolute protagoniste. Il Gran Premio diè terminato solo da pochi minuti. Tante emozioni con una corsa che è partita con la pioggia, è stata sospesa in più occasioni e che ha visto ancora una volta andare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Festa Red Bull, grandi rimpianti Ferrari ????? #MonacoGP | #F1 - Eurosport_IT : Festa Red Bull, grandi rimpianti Ferrari ????? #MonacoGP | #F1 - zazoomblog : LIVE F1 GP Monaco 2022 in DIRETTA: bandiera rossa. Ferrari beffata da pioggia e strategia - #Monaco #DIRETTA:… -

... Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez Sampdoria: Audero; Bereszynski,, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Vieira,...... con la Honda stessa che si è vista dunque quasinella scorsa stagione da una regola ... I motorizzati, ad esempio, hanno già introdotto la seconda power unit stagionale in occasione del ...Sergio Perez vince un rocambolesco Gran Premio di Monaco, durato oltre tre ore e condizionato da un iniziale posticipo.FORMULA 1 - Il pilota messicano coglie il terzo successo della sua carriera in un sorprendente GP di Monaco che lascia tanto amaro in bocca a ...