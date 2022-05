F1, Gp Monaco 2022, Wolff: “Russell ha fatto il massimo. Per Hamilton un calvario” (Di domenica 29 maggio 2022) Il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, ha parlato dopo il quinto e l’ottavo posto ottenuti, rispettivamente da Russell ed Hamilton, al Gp di F1 di Monaco 2022. Ecco le sue parole: “Montecarlo ha confermato le sue tradizioni in termini di gara un po’ pazza. Certo, i tempi si sono dilatati per via della pioggia, ma credo ci sia poco da dire sull’approccio della Direzione Gara. Dal canto nostro, Russell ha fatto il massimo, mentre per Hamilton è stato una specie di calvario dal momento che Lewis si è trovato letteralmente bloccato. Comunque, è stata una gara utile per avere informazioni sulla nostra macchina e capire ancor meglio le sue criticità“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Il Team Principal della Mercedes, Toto, ha parlato dopo il quinto e l’ottavo posto ottenuti, rispettivamente daed, al Gp di F1 di. Ecco le sue parole: “Montecarlo ha confermato le sue tradizioni in termini di gara un po’ pazza. Certo, i tempi si sono dilatati per via della pioggia, ma credo ci sia poco da dire sull’approccio della Direzione Gara. Dal canto nostro,hail, mentre perè stato una specie didal momento che Lewis si è trovato letteralmente bloccato. Comunque, è stata una gara utile per avere informazioni sulla nostra macchina e capire ancor meglio le sue criticità“. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ?… - SkySportF1 : ?? La top 10 in griglia domani nel GP di Monaco, alle 15 LIVE su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K I risultati delle quali… - repubblica : Obbliga i figli di 8 e 6 anni a rasarsi la testa: 'Fatevi lo stemma della Juve'. La moglie lo denuncia [di Luca Mon… - lautomobile_ACI : Vanno in scena oggi due delle gare più famose e importanti del motorsport mondiale. Ecco qualche curiosità sui circ… - Tluigi15 : RT @SkySportF1: F1, GP Monaco: le Red Bull tagliano la linea gialla, reclamo della Ferrari #SkyMotori #F1 #Formula1 #MonacoGP -