F1, Gp Monaco 2022, Russell: "È stato difficile oggi, sia con full wet che con le hard"

Il pilota della Mercedes, George Russell, ha parlato dopo il quinto posto ottenuto nel Gp di Monaco 2022 di F1. Ecco le sue parole: "È stato un pomeriggio difficile là fuori, molto fisico con i tanti saltellamenti della macchina ed un lungo pomeriggio in una serie di condizioni differenti. È stato difficile sul bagnato tenere le gomme full wet il più a lungo possibile, poi ho avuto un po' di fortuna con Norris dopo le soste mettendo comunque in mostra un buon ritmo con le gomme hard. È stata dura con le medie nella seconda parte di gara, con molto graining verso la fine, ma il quinto posto resta comunque un discreto risultato. Abbiamo riscontrato alcuni dei limiti della nostra vettura su questa pista, ma abbiamo imparato molto."

