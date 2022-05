Elisa Isoardi verso il ritorno in tv: i progetti futuri della Rai (Di domenica 29 maggio 2022) È stata lontana dalla tv per troppo tempo, e adesso potrebbe tornare con un programma tutto suo: Elisa Isoardi sarebbe pronta a rientrare in Rai per la stagione 2022/2023, così come sostengono le ultime indiscrezioni su di lei. La conduttrice potrebbe tornare al timone di una nuova trasmissione, dopo il suo addio a La Prova del Cuoco. Elisa Isoardi, il nuovo progetto della Rai È da qualche tempo che Elisa Isoardi manca dagli schermi televisivi. La conduttrice aveva detto addio a La Prova del Cuoco nel giugno del 2020, dopo aver raccolto la difficile eredità di Antonella Clerici: nonostante la sfida complessa che le si era prospettata, non si è mai abbattuta, conquistando il cuore di un pubblico un po’ diffidente di fronte al cambio di guardia. Dopo la chiusura ... Leggi su dilei (Di domenica 29 maggio 2022) È stata lontana dalla tv per troppo tempo, e adesso potrebbe tornare con un programma tutto suo:sarebbe pronta a rientrare in Rai per la stagione 2022/2023, così come sostengono le ultime indiscrezioni su di lei. La conduttrice potrebbe tornare al timone di una nuova trasmissione, dopo il suo addio a La Prova del Cuoco., il nuovo progettoRai È da qualche tempo chemanca dagli schermi televisivi. La conduttrice aveva detto addio a La Prova del Cuoco nel giugno del 2020, dopo aver raccolto la difficile eredità di Antonella Clerici: nonostante la sfida complessa che le si era prospettata, non si è mai abbattuta, conquistando il cuore di un pubblico un po’ diffidente di fronte al cambio di guardia. Dopo la chiusura ...

Advertising

infoitcultura : Scoop Elisa Isoardi: torna in tv la domenica pomeriggio nel noto programma - infoitcultura : Elisa Isoardi pronta al colpaccio: la conduttrice sfodera la sua arma segreta - fabiofabbretti : A due anni di distanza dalla dipartita a La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è pronta a tornare in Rai. Per l’ex volt… - zazoomblog : Elisa Isoardi riparte da Rai 2? - #Elisa #Isoardi #riparte - IntornoTv : Vanno bene anche, 'Eva Crosetta, Greta Mauro, Angela Rafanelli, Elisa Isoardi, Roberta Capua, Serena Autieri, Monic… -