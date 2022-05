Eleonora Daniele vuota il sacco sul suo passato | “Ho avuto momenti difficili”

Advertising

IntornoTv : Vanno bene anche, 'Eva Crosetta, Greta Mauro, Angela Rafanelli, Elisa Isoardi, Roberta Capua, Serena Autieri, Monic… - MFerraglioni : Il mio intervento di oggi a Storie Italiane su Rai1, ospite di Eleonora Daniele sulla vicenda di Laura Ziliani, in… - Vardiello2 : #storieitaliane #eleonoradaniele Scusi conduttrice di storie italiane #rai1 ma lei ci è o ci fa? Il signor Claudio… - storie_italiane : Vaiolo delle scimmie: pochi contagi ma molte cautele. Rivedi l’intervista di Eleonora Daniele a Matteo Bassetti su… - eleonora_me : RT @1nessuno100mil2: Sono a #Davos 4 ministri italiani. Daniele Franco (Economia) Roberto Cingolani (Transizione ecologica) Enrico Giovanni… -

Intervista dipubblicata sull'ultimo numero di TeleSette, la nota rivista di televisione che esce in edicola tutti i martedì. Nella breve intervista in questione la conduttrice, ogni mattina ...Nunzio Bellino, attore e personaggio televisivo ospite dia Storie Italiane su Rai1 continua il suo lungo viaggio nel sociale mettendosi sempre in gioco con tematiche importanti ...Eleonora Daniele ha raccontato per la prima volta alcuni avvenimenti che l'hanno profondamente segnata: ecco cosa la accomuna a Mara Venier.Storie Italiane, la conduttrice parla del suo passato: "Momenti difficili nella mia adolescenza" Intervista di Eleonora Daniele pubblicata sull'ultimo ...