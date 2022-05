DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: Leclerc e Sainz in prima fila, attenzione alla pioggia (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP D’ITALIA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 14.40 Sono pochi i metri che conducono dalla griglia di partenza alla St. Devote, la prima curva del tracciato cittadino più famoso al mondo. Scattare dalla prima fila è cruciale e garantisce un margine enorme sulla concorrenza. 14.36 “Ci concentriamo sulla gara, andrà tutto bene”. Sono queste le ultime dichiarazioni di Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1, tranquillo prima del via della settima tappa del 2022. 14.33 Tutti sanno come a Montecarlo sia difficilissimo sorpassare. Infatti ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP D’ITALIA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 14.40 Sono pochi i metri che conducono dgriglia di partenzaSt. Devote, lacurva del tracciato cittadino più famoso al mondo. Scattare dè cruciale e garantisce un margine enorme sulla concorrenza. 14.36 “Ci concentriamo sulla gara, andrà tutto bene”. Sono queste le ultime dichiarazioni di Charlesai microfoni di Sky Sport F1, tranquillodel via della settima tappa del. 14.33 Tutti sanno come asia difficilissimo sorpassare. Infatti ...

Advertising

SkySportF1 : ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ?… - SkySportF1 : ?? La top 10 in griglia domani nel GP di Monaco, alle 15 LIVE su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K I risultati delle quali… - SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, GP di Monaco: la diretta da Montecarlo LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K #SkyMotori #F1 #Formu… - SkySportF1 : Formula 1, GP di Monaco: la diretta da Montecarlo LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K #SkyMotori… -