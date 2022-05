Cade in piscina e rischia di annegare: bimba di due anni salvata da una cameriera (Di domenica 29 maggio 2022) La bambina era invitata a un matrimonio insieme alla famiglia: provvidenziale l'intervento di una delle cameriere e di un'invitata, che le hanno praticato un massaggio cardiaco Leggi su ilgiornale (Di domenica 29 maggio 2022) La bambina era invitata a un matrimonio insieme alla famiglia: provvidenziale l'intervento di una delle cameriere e di un'invitata, che le hanno praticato un massaggio cardiaco

Advertising

LetiziaFirenze : Cade in piscina durante un matrimonio: grave una bimba di due anni - ToscanaInDiretta - LuigiAssecasa : RT @andfranchini: Bambina di due anni cade in piscina alla festa di matrimonio, salvata da cameriera con un massaggio cardiaco https://t.co… - andfranchini : Bambina di due anni cade in piscina alla festa di matrimonio, salvata da cameriera con un massaggio cardiaco - Melaion : @HuffPostItalia O prima va in arresto cardiaco e dunque cade in piscina? - zazoomblog : Prato: bimba di 2 anni cade in piscina durante ricevimento di nozze. E’ in rianimazione al Meyer - #Prato: #bimba… -