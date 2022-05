Bayern Monaco | Lewandowski | “Presto dirò di più sul futuro”

(Di domenica 29 maggio 2022) “Verrà il momento in cui potrò dare informazioni,potrò dire di più“. Queste le parole di Roberta ‘Sky Sport Deutschland’ sul suo. Il centravanti polacco, che ha un altro anno di contratto col, non ha mai nascosto l’intenzione di cambiare aria, cosa più volte ribadita anche tramite il suo agente Pini Zahavi. Il sogno è il Barcellona, club con cui ha già raggiunto un accordo di massima per ciò che riguarda l’ingaggio. C’è da convincere ilche poi sarà chiamato a sostituire un bomber da 50 gol in 46 presenze. SportFace.

Come noto l'agente del giocatore Pini Zahavi sta lavorando per finalizzare il trasferimento dal...Sul podio( 320 punti) e Barcellona (286 punti) che perdono rispettivamente quattro e quindici punti. Al quarto posto c'è la prima squadra italiana, ovvero la Juventus nonostante la ...Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Deutschland in merito al suo futuro: "Verrà il momento in cui potrò dare informazioni, presto potrò dire di p ...La telenovela Lewandowski continua a tenere banco in Germania. Sulle ultime evoluzioni legate al futuro del centravanti polacco si è espresso, in un'intervista concessa alla Bild, anche l'ex amministr ...