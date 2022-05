(Di domenica 29 maggio 2022) FANO - Serpeggia una generale soddisfazione tra ididi Fano per l'entrata in funzione a partire dal primo giugno dell'installato dall'amministrazione comunale per ...

'Questo - ha detto - è un primo passo per garantire la sicurezza dirisiede lungo la statale ... Al momento l'tutela il tratto rettilineo dell'arteria che dal ponte sul Metauro giunge alla ...L'- lo ricordiamo - era stato abbattuto una notte di inizio marzo da ignoti. L'episodio ...ha compiuto il gesto, che - come detto - non è stato ancora identificato, aveva anche aperto e ... Autovelox, c'è chi ne vuole di più. I residenti di Metaurilia li vogliono raddoppiare, ecco perché FANO - Serpeggia una generale soddisfazione tra i residenti di Metaurilia di Fano per l’entrata in funzione a partire dal primo giugno dell’autovelox installato ...Dispositivo in funzione dal 1° giugno. Velocità massima consentita 50. Cucchiarini: "Poi li trasformiano in tutor" ...