Vaiolo delle scimmie | altri due casi sospetti in Italia In Francia vaccinate due persone considerate contatti stretti

(Di sabato 28 maggio 2022) Ci sonoduediin: si tratta due giovani donne. Gli accertamenti sono in corso ad Ancona e a Genova. Venerdì alla Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti, come anticipato oggi dal Corriere Adriatico, è stata ricoverata una paziente di 24 anni, cittadinana residente in. La donna, riferiscono gli Ospedali Riuniti, “ha effettuato nel primo pomeriggio un accesso in Pronto soccorso: presentava un eritema diffuso con vescicole e papule, difficoltà respiratoria, cefalea ha riferito di aver avuto febbre nei giorni precedenti”. Il medico della Clinica di Malattie Infettive ha dato indicazione al ricovero per caso sospetto di Monkeypox ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I È stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'os… - Agenzia_Ansa : Anche sul vaiolo delle scimmie sono nate online false teorie. C'è chi ha propugnato la tesi secondo la quale sia in… - Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, Costa: 'Disponibilità di oltre 5 milioni di dosi di vaccino, pronti a procedere qualora ve ne… - Loestestest : RT @giusepp64853114: Stefano Montanari, il vaiolo delle scimmie è una patologia che noi conosciamo da almeno 60 anni. Se uno non discorrere… - renzoleone : RT @Silvana_demari: Abbiamo il vaiolo delle scimmie. Incredibilmente Bill Gates ha messo a punto un vaccino contro questo virus dal 2019, i… -

Dopo l'isolamento del virus "si può procedere con le ricerche su nuove molecole antivirali", anche se ilscimmie rimane una malattia "non grave, che non minaccia letalità se non in casi rarissimi di persone fragili o immunocompromesse. Ma non ci sono terapie mirate". Lo ha detto all'ANSA ...L'Irlanda ha confermato oggi il primo caso discimmie nel Paese. Lo ha comunicato il servizio sanitario nazionale . "Il centro di sorveglianza sulla tutela sanitaria è stato informato ieri sera di un caso confermato in Irlanda, nell'...Il vaiolo delle scimmie non preoccupa eccessivamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità che la considera un'epidemia contenibile ...Sono piccole soddisfazioni che ci consentono di andare avanti e di fare un po' di ricerca' Fortunatamente sembra che l'epidemia che c'è attualmente in Europa è dovuta al virus meno patogeno'. Ne esist ...