Truffa agli anziani, contratti firmati con l'inganno: due denunce a Tivoli - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 28 maggio 2022) Truffa agli anziani Roma, 28 maggio 2022 " Tentata Truffa ai danni di un'anziana e violenza privata. Sono le accuse di cui dovranno rispondere due ragazzi italiani di 29 e 22 anni che, accompagnati da ... Leggi su quotidiano (Di sabato 28 maggio 2022)Roma, 28 maggio 2022 " Tentataai danni di un'anziana e violenza privata. Sono le accuse di cui dovranno rispondere due ragazzi italiani di 29 e 22 anni che, accompagnati da ...

Advertising

qnazionale : Truffa agli anziani, contratti firmati con l'inganno: due denunce a Tivoli - CorriereCitta : Truffa agli anziani a Tivoli: «Dobbiamo aggiornare il contatore», ma l’intervento dei vicini salva la donna - giada74079374 : RT @rtl1025: ?? A differenza di altre truffe del passato, non sfrutta metodi tecnici ma più strategie 'comunicative'. Ecco come funziona ??… - rtl1025 : ?? A differenza di altre truffe del passato, non sfrutta metodi tecnici ma più strategie 'comunicative'. Ecco come f… - CF22092013 : RT @CeotechI: WhatsApp, nuova truffa consente agli hacker di accedere all'account... #WhatsApp #Account #App #CyberCrime #Cybercriminali #H… -