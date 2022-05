Traffico Roma del 28-05-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 maggio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione Nessuna particolare novità rispetto al precedente collegamento la viabilità resta scorrevole sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo possibili rallentamenti per un incidente sono un Go Tevere Gianicolense all’altezza di via della Lungara che ancora un altro incidente in via delle Tre Fontane nei pressi via del pattinaggio e disagi in viale Carpi in corrispondenza di via Giovanni Giardini chiusura dalle 7 per lavori di pulitura della panoramica la riapertura al termine previsto per le 12 alla Garbatella City in via Capitan Bavastro sono possibili disagi in tutta l’aria nelle pomeriggio in zona Monteverde via Edoardo Jenner in programma una manifestazione tra la Circonvallazione Gianicolense Piazza Carlo Alberto Scotti è partire dalle 16 in atto sarà la chiusura della strada per i ...