Striscione contro Vigorito allo stadio: subito rimosso (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ai tempi dei social basta un attimo, uno scatto per far diventare virale qualcosa. Nonostante l’intervento immediato, non è di certo passato inosservato lo Striscione affisso questo pomeriggio davanti allo stadio “Ciro Vigorito“. Un messaggio chiaro da parte di una frangia del tifo del Benevento che non ha gradito le parole pronunciate da Oreste Vigorito, numero uno della Strega, durante un evento di Confindustria. “Oltre le minacce. Oltra la categoria. Oreste vattene via!“, è il testo dello Striscione che ormai circola esclusivamente in rete, essendo stato strappato a tempo di record. Un pensiero forte che sicuramente non accomuna tutti i tifosi del Benevento, ma forti erano state anche le parole del presidente giallorosso, il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ai tempi dei social basta un attimo, uno scatto per far diventare virale qualcosa. Nonostante l’intervento immediato, non è di certo passato inosservato loaffisso questo pomeriggio davanti“Ciro“. Un messaggio chiaro da parte di una frangia del tifo del Benevento che non ha gradito le parole pronunciate da Oreste, numero uno della Strega, durante un evento di Confindustria. “Oltre le minacce. Oltra la categoria. Oreste vattene via!“, è il testo delloche ormai circola esclusivamente in rete, essendo stato strappato a tempo di record. Un pensiero forte che sicuramente non accomuna tutti i tifosi del Benevento, ma forti erano state anche le parole del presidente girosso, il ...

Advertising

sportface2016 : Striscione #Milan, la Procura #Figc apre un'inchiesta per presunta violazione dell'art 4 del Codice di giustizia sp… - GioRoma94 : @labaro1900 @LeastSquares71 @spicciar statisticamente avvengono più fatti “legati” al fascismo fronte Lazio che fro… - fennyluli : RT @Gianfranco_juve: Vorrei capire come mai la FIGC non ha mai aperto una indagine contro l'Inter per lo striscione vergognoso, con l'obiet… - Centurione100 : @EffeZio @GiuseppeFalcao Non vedo cosa altro possano fare, non c'è niente di niente (si è associato per pochi secon… - Roberto66004473 : RT @Gianfranco_juve: Vorrei capire come mai la FIGC non ha mai aperto una indagine contro l'Inter per lo striscione vergognoso, con l'obiet… -