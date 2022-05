Senza biglietto si rifiutano di scendere e uno dei due si scaglia contro i carabinieri: arrestato. Treno in ritardo di un'ora (Di sabato 28 maggio 2022) CIVITANOVA - . Nella tarda serata di ieri una pattuglia dei carabinieri di ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 28 maggio 2022) CIVITANOVA - . Nella tarda serata di ieri una pattuglia deidi ...

Advertising

AnsaToscana : Moto: Italia; sei Daspo a senza biglietto in circuito Mugello. Provvedimento questura durerà 2 anni per eventi moto… - toscanamedianew : Beccati nell'autodromo del Mugello senza biglietto e scatta il Daspo - LetiziaFirenze : Senza biglietto al Moto Gp del Mugello: 6 Daspo - ToscanaInDiretta - CurlyBB : Il varco disabili di San Giovanni è aperto e non presidiato, passeggeri entrano a frotte senza biglietto. Il person… - pietromichi : @liidsss Senza senso, anche perché c’è da considerare che il tifoso della Juve non è in media il tifoso di Lazio e… -