Roland Garros | Sinner si qualifica agli ottavi di finale | battuto Mackenzie McDonald tre set a zero

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo del Roland Garros, secondo slam stagionale, battendo in tre set lo statunitense Mackenzie McDonald, n.60 del ranking.

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo del, secondo slam stagionale, battendo in tre set lo statunitense Mackenzie McDonald, n.60 del ranking. L'altoatesino, n.12 Atp, si è imposto col punteggio di 6 - 3, 7 - 6, 6 - 3. Lunedì ...Jannick Sinner approda agli ottavi di finale del. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 12 del ranking e numero 11 del seeding, ha battuto in tre set per 6 - 3, 7 - 6 (6), 6 - 3 dopo 2h51' di gioco lo statunitense Mackenzie McDonald, ...Jannik Sinner apre il programma nel terzo turno del Grande Slam di Parigi alla ricerca di un posto negli ottavi di finale.Avanti tutta. Dopo le vittorie contro lo statunitense Bjorn Fratangelo e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, Jannik Sinner sconfigge anche l'americano Mackenzie McDonald per 6-3 7-6(6) 6-3 e vola agl ...