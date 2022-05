Roland Garros 2022, Sinner agli ottavi di finale. Sonego out (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) - Jannik Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. L'azzurro, testa di serie numero 11, al terzo turno ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-3, 7-6 (8-6), 6-3 in 2h51'. Sinner affronterà nel quarto turno il russo Andrei Rublev. Eliminato Lorenzo Sonego: Il numero 35 del mondo e 32 del seeding cede al norvegese Casper Ruud, numero 8 del mondo e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3-7), 1-6, 6-4, 6-3 dopo tre ore e 28 minuti. agli ottavi di finale del singolare femminile approda Camila Giorgi. L'azzurra supera la bielorussa Aryna Sabalenka per 4-6, 6-1, 6-0 nel match del terzo turno. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) - Jannikdidel. L'azzurro, testa di serie numero 11, al terzo turno ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-3, 7-6 (8-6), 6-3 in 2h51'.affronterà nel quarto turno il russo Andrei Rublev. Eliminato Lorenzo: Il numero 35 del mondo e 32 del seeding cede al norvegese Casper Ruud, numero 8 del mondo e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3-7), 1-6, 6-4, 6-3 dopo tre ore e 28 minuti.didel singolare femminile approda Camila Giorgi. L'azzurra supera la bielorussa Aryna Sabalenka per 4-6, 6-1, 6-0 nel match del terzo turno.

