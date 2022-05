Reddito di cittadinanza, Forza Italia chiede di sospenderlo per l’estate. Conte: «È una barbarie» (Di sabato 28 maggio 2022) Torna la polemica sul Reddito di cittadinanza. A rimetterlo in discussione sono il centrodestra e il leader di Italia viva Matteo Renzi. Quest’ultimo, proprio nei giorni scorsi, aveva lanciato il referendum per abolirlo a partire dal 15 giugno (il Reddito di cittadinanza «condanna una generazione a rimanere povera per sempre», aveva detto l’ex premier). Oggi, 28 maggio, anche Forza Italia ha espresso nuove perplessità sul funzionamento del Reddito di cittadinanza e ha lanciato l’idea di sospenderlo almeno in estate. «Uccide la competizione. Dobbiamo sospendere questa misura assistenziale, almeno per la stagione estiva. Occorre introdurre i voucher e abbassare la pressione fiscale», ha detto a Palermo la senatrice di ... Leggi su open.online (Di sabato 28 maggio 2022) Torna la polemica suldi. A rimetterlo in discussione sono il centrodestra e il leader diviva Matteo Renzi. Quest’ultimo, proprio nei giorni scorsi, aveva lanciato il referendum per abolirlo a partire dal 15 giugno (ildi«condanna una generazione a rimanere povera per sempre», aveva detto l’ex premier). Oggi, 28 maggio, ancheha espresso nuove perplessità sul funzionamento deldie ha lanciato l’idea dialmeno in estate. «Uccide la competizione. Dobbiamo sospendere questa misura assistenziale, almeno per la stagione estiva. Occorre introdurre i voucher e abbassare la pressione fiscale», ha detto a Palermo la senatrice di ...

Advertising

elio_vito : Politici che chiamano fannulloni i percettori del reddito di cittadinanza... - Mov5Stelle : Mettere insieme il sostegno al reddito con la formazione delle persone per l’inserimento nel mondo del lavoro è uno… - Mov5Stelle : Uno dei ritornelli del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, per attaccare il Reddito di Cittadinanza è questo: “Dia… - Luro1973 : @matteosalvinimi Senatore…. Spieghi ai suoi le due magnifiche riforme per cui si è fatto conoscere il suo governo:… - ArviaFranco4 : @MediasetTgcom24 Questa legge era x il reddito dj cittadinanza.... ....x questo le 5 stelle dovranno sparire.... -