Omicidio di Melzo, anziana uccisa e fatta a pezzi: confessa la figlia (Di sabato 28 maggio 2022) E’ stata uccisa nella sua casa di Melzo (Milano), Licia Cipriano, l’anziana 84enne, fatta a pezzi. La figlia Rosa Fabbiano, 58 anni, avrebbe ammesso le sue responsabilità ai Carabinieri, svelando di aver ucciso la madre soffocandola nella vasca da bagno. Nel decreto di fermo della Procura, scrive RaiNews, la figlia avrebbe confermato “con un cenno affermativo della testa”, di aver “condotto la propria madre all’interno della vasca da bagno della sua abitazione, e l’abbia poi lasciata morire dopo averla coperta con un telo in cellophane trasparente, assicurato ai bordi della vasca con del nastro adesivo”. Omicidio di Melzo: la ricostruzione Dopo aver ammesso le sue responsabilità, la figlia 58enne ... Leggi su chihaucciso (Di sabato 28 maggio 2022) E’ statanella sua casa di(Milano), Licia Cipriano, l’84enne,. LaRosa Fabbiano, 58 anni, avrebbe ammesso le sue responsabilità ai Carabinieri, svelando di aver ucciso la madre soffocandola nella vasca da bagno. Nel decreto di fermo della Procura, scrive RaiNews, laavrebbe confermato “con un cenno affermativo della testa”, di aver “condotto la propria madre all’interno della vasca da bagno della sua abitazione, e l’abbia poi lasciata morire dopo averla coperta con un telo in cellophane trasparente, assicurato ai bordi della vasca con del nastro adesivo”.di: la ricostruzione Dopo aver ammesso le sue responsabilità, la58enne ...

