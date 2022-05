Nuoto di fondo | World Series 2022 | Gregorio Paltrinieri vince la 10 km a Setubal | 2° Domenico Acerenza

(Di sabato 28 maggio 2022) Un inizio con il piglio giusto. Ha preso il via quest’oggi il massimo circuito internazionale deldi. Lehanno avuto come prima tappa(Portogallo) e nelle acque libere lusitaneha lasciato il segno nella 10 km maschile. Greg infatti si è imposto con il crono di 1:53:45.40 precedendo il compagno di allenamenti e amico,, di 1.80 e il forte ungherese Kristof Rasovszky di 6.70. Una conferma per, vincitore una settimana fa ad Alghero della tappa della Coppa Len. Vanno rimarcati anche i buoni segnali del gruppo azzurro, tenendo conto del quinto posto di Dario Verani (+13.80), del sesto di Pasquale Sanzullo (+52.70), dell’ottavo di Mario ...

Gregorio Paltrinieri trionfa in 1h53'45 nella prima tappa delle World Series 2022 in corso di svolgimento a Setubal, battendo l'altro azzurro Domenico Acerenza e l'ungherese Kristof Rasovszky.