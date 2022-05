Liverpool-Real Madrid, è caos totale: cosa sta succedendo a Parigi (Di sabato 28 maggio 2022) Liverpool-Real Madrid, prepartita infuocato e tifosi scatenati all’esterno dello stadio: caos totale prima del match, arriva la Polizia. Tutto pronto per il fischio di inizio di Liverpool-Real Madrid, attesissimo atto finale dell’edizione 2021/2022 di Champions League. La finale del torneo europeo più prestigioso è in programma alle ore 21.00 allo Stade de France di Parigi. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 28 maggio 2022), prepartita infuocato e tifosi scatenati all’esterno dello stadio:prima del match, arriva la Polizia. Tutto pronto per il fischio di inizio di, attesissimo atto finale dell’edizione 2021/2022 di Champions League. La finale del torneo europeo più prestigioso è in programma alle ore 21.00 allo Stade de France di. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

