Inter | Marotta e i colpi a zero | Mkhitaryan aspettando Dybala Paratici lo 'copia' e prende Perisic

MarcelloChirico : Non è detto che #Dybala andrà all'#Inter. Resta un'opzione (#Marotta lo vuole) , ma lui???? preferirebbe l'estero. - Inter : ?? | INTERVISTA Le parole del CEO Sport nerazzurro al termine di #InterSampdoria ?? - capuanogio : #Marotta: 'Il mercato sarà complicato, ma noi vogliamo continuare a essere competitivi. I dirigenti devono avere co… - Zelgadis265 : RT @cmdotcom: #Inter, #Marotta e i colpi a 'zero', dopo #Mkhitaryan aspetta #Dybala. #Paratici lo 'copia' e prende #Perisic - A_dam_10 : @Juventina_12_ @PauDybala_JR @ASRomaEN 'Dybala ha un accordo con Marotta. Vuole giocare con l'Inter. Il Milan non p… -

La prossima settimana è in programma un incontro tra, Ausilio e l'entourage del calciatore, ma non esiste ancora nulla di concreto. Calciomercatonews, è fatta per Mkhitaryan Dopo Onana,...L'ha concluso la propria stagione 2021/2022 con due trofei messi in bacheca ( Supercoppa ... Forse ancora di più rispetto all'anno scorso, sarà un'estate travagliata per Beppee Baccin , ...Nel corso del tempo la dirigenza capeggiata da Marotta aveva già preso in considerazione numerosi profili di punta, al momento in tre restano quelli più caldi. Sia per caratteristiche che per concrete ...Quanto peserà, de facto, la cessione di Perisic al Tottenham di Antonio Conte nel calciomercato dell'Inter per Marotta