(Di sabato 28 maggio 2022) Unadi 43 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morta all'alba di oggi in unofrontale verificatosistatale 106 in contrada Torricella a Corigliano Rossano. La ...

Advertising

TelemiaLaTv : Incidenti stradali:scontro auto-tir sulla Ss106, muore donna - laviniamainardi : RT @UgoMorelli: Negli Stati Uniti le armi da fuoco uccidono più bambini e giovani degli incidenti stradali - PedrettiAlberto : RT @maurosalza: #UnaProtestaUnaStoria E' scattato il blitz di agricoltori, allevatori e cittadini arrivati a Roma da tutta Italia contro l'… - maurosalza : #UnaProtestaUnaStoria E' scattato il blitz di agricoltori, allevatori e cittadini arrivati a Roma da tutta Italia c… - UgoMorelli : Negli Stati Uniti le armi da fuoco uccidono più bambini e giovani degli incidenti stradali -

Euronews Italiano

Una donna di 43 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morta all'alba di oggi in uno scontro frontale verificatosi sulla statale 106 in contrada Torricella a Corigliano Rossano. La ...... fino ai parchi, distruggono i raccolti, aggrediscono gli animali, assediano stalle, causanocon morti e feriti e razzolano tra i rifiuti con evidenti rischi per la salute. "Nelle ... Incidenti stradali:scontro auto-tir sulla Ss106, muore donna Una donna di 43 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morta all'alba di oggi in uno scontro frontale verificatosi sulla statale 106 in contrada Torricella a Corigliano Rossano. (ANSA) ...perde la vita uscendo di strada, dopo un volo di una ventina di metri. Due motociclisti tedeschi, sono morti nel pomeriggio in due distinti incidenti avvenuti a Cortina e a Vodo di Cadore Sul posto i ...