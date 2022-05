Festival Cannes 2022, Palma d’oro a ‘Triangle of Sadness’ di Ostlund (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Palma d’oro al 75esimo Festival di Cannes al film ‘Triangle of Sadness’, diretto da Rubel Ostlund. Il Premio della Giuria del 75esimo Festival di Cannes è stato vinto, invece, ex aequo da ‘Le otto montagne’ di Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen e ‘Edo’ di Jerzy Skolimowski. “Con ‘Le otto montagne'” il cinema italiano ancora protagonista” ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini per il premio della giuria al film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, tratto dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti, girato in Valle d’Aosta, prodotto da Wildside e distribuito da Vision. Il Premio per la migliore interpretazione femminile è andato a Zar Amir Ebrahimi (‘Les nuits de Mashhad’ di Ali ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) –al 75esimodial filmof, diretto da Rubel. Il Premio della Giuria del 75esimodiè stato vinto, invece, ex aequo da ‘Le otto montagne’ di Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen e ‘Edo’ di Jerzy Skolimowski. “Con ‘Le otto montagne'” il cinema italiano ancora protagonista” ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini per il premio della giuria al film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, tratto dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti, girato in Valle d’Aosta, prodotto da Wildside e distribuito da Vision. Il Premio per la migliore interpretazione femminile è andato a Zar Amir Ebrahimi (‘Les nuits de Mashhad’ di Ali ...

