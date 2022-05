F1, Max Verstappen: “La Ferrari e Charles Leclerc sono davvero forti, se domani piove sarà un caos” (Di sabato 28 maggio 2022) E’ scuro in volto Max Verstappen al termine delle qualifiche del GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato del Principato la Ferrari ha monopolizzato la prima fila con il monegasco Charles Leclerc in prima posizione a precedere lo spagnolo Carlos Sainz. Un epilogo amaro perché Max dovrà partire dalla quarta casella anche per quanto è accaduto sul finire del time-attack: il compagno di squadra in Red Bull, Sergio Perez, ha perso il controllo della monoposto percorrendo la curva del Portier e ha impattato le barriere. Sainz giunto poco dopo ha colpito la vettura del messicano e Verstappen è stato costretto ad abortire il suo giro. “E’ stato un vero peccato perché avrei potuto migliorare. Tuttavia, finora, è stato un weekend abbastanza complicato. La pole della ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) E’ scuro in volto Maxal termine delle qualifiche del GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato del Principato laha monopolizzato la prima fila con il monegascoin prima posizione a precedere lo spagnolo Carlos Sainz. Un epilogo amaro perché Max dovrà partire dalla quarta casella anche per quanto è accaduto sul finire del time-attack: il compagno di squadra in Red Bull, Sergio Perez, ha perso il controllo della monoposto percorrendo la curva del Portier e ha impattato le barriere. Sainz giunto poco dopo ha colpito la vettura del messicano eè stato costretto ad abortire il suo giro. “E’ stato un vero peccato perché avrei potuto migliorare. Tuttavia, finora, è stato un weekend abbastanza complicato. La pole della ...

Advertising

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VINCEEE IL GP DI SPAGNA ? Nessuna Ferrari sul podio a Barcellona I risultati ?… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1 #MonacoGP Parole amare quelle di Verstappen al termine delle qualifiche - OA_Sport : #F1 #MonacoGP Parole amare quelle di Verstappen al termine delle qualifiche - AlessioDiLuzio : RT @poesiadeimotori: Max ha ben poco da essere arrabbiato con Checo. All’ultimo tentativo del Q3 è normale dare il 110%, l’errore è dietro… - MARCO196913 : RT @deadlinex: Carlos tampona in seconda, poi scala in primo e infine mette in neutral prima dell’engine stop. Quindi parrebbe tutto in ord… -