F1, griglia di partenza GP Monaco Montecarlo 2022: risultati e classifica qualifiche, pole Leclerc (Di sabato 28 maggio 2022) Ecco i risultati e la classifica tempi delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2022. Grande attesa sul mitico circuito di Montecarlo per una delle qualifiche più ‘calienti’ ed equilibrate di tutto l’anno. Sembra esserci un duello tra la Ferrari e la Red Bull con le Mercedes più staccate. Q1 – Charles Leclerc è il più veloce nel Q1 del Gran Premio di Monaco di Formula 1. Sul circuito cittadino di Montecarlo, il pilota monegasco completa il proprio giro in 1’12”569 e mette la sua Ferrari davanti a tutti. Alle sue spalle, il compagno di squadra Carlos Sainz (+0”047) e la Mercedes di George Russell (+0”218). Completano la Top 5 l’Alpine di Esteban Ocon e la McLaren di ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Ecco ie latempi delledel Gran Premio di, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Grande attesa sul mitico circuito diper una dellepiù ‘calienti’ ed equilibrate di tutto l’anno. Sembra esserci un duello tra la Ferrari e la Red Bull con le Mercedes più staccate. Q1 – Charlesè il più veloce nel Q1 del Gran Premio didi Formula 1. Sul circuito cittadino di, il pilota monegasco completa il proprio giro in 1’12”569 e mette la sua Ferrari davanti a tutti. Alle sue spalle, il compagno di squadra Carlos Sainz (+0”047) e la Mercedes di George Russell (+0”218). Completano la Top 5 l’Alpine di Esteban Ocon e la McLaren di ...

Advertising

Sport_Fair : #MonacoGP La griglia di partenza di #Formula1: ghiotta occasione per le #Ferrari - NotizieIN : Formula 1: Doppietta Ferrari sulla Griglia di Partenza a Monaco, Leclerc in pole position - TelenordLiguria : ?? Tempo record per il pilota monegasco della #Ferrari???, che domani scatterà dalla prima fila nel #GPMonaco ?? La… - ViViCentro : Formula Uno, GP Monaco: Leclerc non si ferma più! La griglia di partenza - FormulaPassion : #MotoGP | Fabio Quartararo, sesto nelle qualifiche, sarà il primo pilota non Ducati sulla griglia di partenza al Mu… -