F1 | GP Monaco 2022 | Wolff | “Il risultato di Russell in qualifica mostra il nostro reale ritmo”

Leggi su sportface

(Di sabato 28 maggio 2022) “Questa è stata una tipica sessione di qualifiche monegasche. Credo che a Lewis la bandiera rossa sia costata una posizione in griglia, mentre ildi Georgeildella nostra macchina in questo weekend. Montecarlo non è mai stata facile per noi, e anche quest’anno è così. Sul passo gara sembra andare meglio, ma è difficile poterlo dire qui partendo in mezzo al gruppo. Sembra però che possa piovere e questo rimescolerebbe le carte domani, vediamo come andrà a finire, cercheremo di sfruttare al meglio ogni opportunità“. Queste sono le parole di Toto, team principal della Mercedes, al termine delle qualifiche del Gran Premio di. Il volto della scuderia di matrice tedesca ha offerto un resoconto obiettivo ...