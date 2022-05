“È praticamente fatta” Elisa Isoardi | notizia boom E i fan godono insieme a lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 28 maggio 2022), il nuovo programma è quasi realtà. Almeno stando alle ultime indiscrezioni, circolate in queste ore su diversi siti di gossip e televisione. Ad annunciare tutto in anteprima è stato il portale di Roberto D’Agostino, Dagospia, che non avrebbe dubbi a riguardo. Dopo due anni di stop per quanto riguarda la conduzione di una trasmissione, sembrerebbe in procinto di ricominciare e lo farebbe comunque in grande stile. Con un programma inserito in una fascia oraria interessante. Prima delle voci sul suo presunto nuovo programma, disi era parlato proprio un mese fa della sua vita sentimentale. Questo quanto riportato da ‘Diva e Donna’ su: “Gira voce che la conduttrice, ex di Matteo Salvini, sia molto serena anche per un altro motivo: da un po’ ...