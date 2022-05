Cremonese tra Alvini e Pirlo. Udinese, casting per il dopo - Cioffi: spunta pure Sottil (Di sabato 28 maggio 2022) Continua la caccia all'allenatore in casa Cremonese dopo la decisione di Fabio Pecchia di lasciare la squadra una settimana dopo la promozione in Serie A. Ieri è girata la voce di una visita a Cremona ... Leggi su gazzetta (Di sabato 28 maggio 2022) Continua la caccia all'allenatore in casala decisione di Fabio Pecchia di lasciare la squadra una settimanala promozione in Serie A. Ieri è girata la voce di una visita a Cremona ...

Advertising

De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Cremonese tra Alvini e Pirlo. Udinese, casting per il dopo-Cioffi: spunta pure Sottil #panchine #calciomercato https://t.c… - Gazzetta_it : Cremonese tra Alvini e Pirlo. Udinese, casting per il dopo-Cioffi: spunta pure Sottil #panchine #calciomercato - tiscalicestfini : RT @1913parmacalcio: Prosegue la votazione per il 'Cetilar Best Goal' della stagione! Vincerà il video della rete crociata che avrà ricevut… - OrchestraY : RT @1913parmacalcio: Prosegue la votazione per il 'Cetilar Best Goal' della stagione! Vincerà il video della rete crociata che avrà ricevut… - 1913parmacalcio : Prosegue la votazione per il 'Cetilar Best Goal' della stagione! Vincerà il video della rete crociata che avrà rice… -