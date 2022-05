Congiuntura, Confindustria: Scenario ancora complicato. Con stop a gas russo Pil -2% nel 2022 e 2023 (Di sabato 28 maggio 2022) Tra “segnali discordanti” per l’economia, “rincari e scarsità colpiscono l’industria, i minori contagi aiutano i servizi. Intanto salgono i tassi”. Con “più occupati”. L’analisi ‘Congiuntura flash’ del centro studi di Confindustria evidenzia che “nel secondo trimestre 2022 lo Scenario per l’Italia resta complicato”. I dati in aprile e maggio confermano il sommarsi di rincari delle merci e delle materie prime, scarsità di materiali, alta incertezza. Il lento affievolirsi dei contagi potrebbe sostenere i consumi. Nel complesso, però, l’andamento appare ancora negativo”. Un impatto pesante per l’economia italiana, già indebolita, verrebbe da un eventuale blocco all’import di gas russo. Tale shock causerebbe una forte carenza di volumi di gas per industria e servizi e un ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 maggio 2022) Tra “segnali discordanti” per l’economia, “rincari e scarsità colpiscono l’industria, i minori contagi aiutano i servizi. Intanto salgono i tassi”. Con “più occupati”. L’analisi ‘flash’ del centro studi dievidenzia che “nel secondo trimestreloper l’Italia resta”. I dati in aprile e maggio confermano il sommarsi di rincari delle merci e delle materie prime, scarsità di materiali, alta incertezza. Il lento affievolirsi dei contagi potrebbe sostenere i consumi. Nel complesso, però, l’andamento apparenegativo”. Un impatto pesante per l’economia italiana, già indebolita, verrebbe da un eventuale blocco all’import di gas. Tale shock causerebbe una forte carenza di volumi di gas per industria e servizi e un ...

