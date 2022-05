Advertising

La Gazzetta del Mezzogiorno

Un autobus viene dato alle fiamme mentre circa un migliaio di studenti delle scuole secondarie manifesta a Santiago, capitale del, per un miglioramento del sistema educativo. Gli studenti si lamentano del cibo che ricevono e della qualita' delle infrastrutture nelle scuole pubbliche del Paese sudamericano. Un gruppo di ...Che inci sia bisogno di una riforma sociale che protegga le classi più deboli (pure se con un tasso di povertà tra i più bassi del mondo) è chiaro a tutti quanti: la reazione alle... Cile, proteste studentesche a Santiago: disordini e autobus in fiamme Un autobus viene dato alle fiamme mentre circa un migliaio di studenti delle scuole secondarie manifesta a Santiago, capitale del Cile, per ...Il referendum che si terrà a settembre in Cile rischia di creare non pochi problemi visto come Boric sta gestendo questo delicato passaggio democratico ...