Canoa slalom | Europei 2022 | Giovanni De Gennaro ottiene la qualificazione ai quarti nell’extreme slalom

La stagione internazionale della Canoa slalom è proseguita oggi con gli Europei senior 2022, in corso di svolgimento a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia: l'Italia nella sessione pomeridiana della terza giornata vede passare alla fase finale dell'extreme slalom maschile, che si svolgerà domani, Giovanni De Gennaro. Nella trial run della prova maschile si qualifica per il rotto della cuffia Giovanni De Gennaro, 16° in 37.54, che centra l'ultimo posto utile per il passaggio ai quarti, riservato proprio ai migliori 16. Prima piazza per lo svizzero Dimitri Marx in 34.88. Non ce la fanno invece, Marcello Beda, 40° in 39.36, e Marco Vianello, 43° in 39.58.

ItaliaTeam_it : OLEEEEEEEEE! ?? Agli Europei di canoa slalom in corso a Liptovsky Mikulas Giovanni De Gennaro è ARGENTO nel K1! ??… - Coninews : SIETE UN VERO SPETTACOLO! ?? Agli Europei di canoa slalom, in corso a Liptovsky Mikulas, Stefanie #Horn conquista i… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Canoa: Europei slalom, un oro e un argento per l'Italia - susydigennaro : RT @napolimagazine: Canoa: Europei slalom, un oro e un argento per l'Italia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Canoa: Europei slalom, un oro e un argento per l'Italia -