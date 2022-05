Calciomercato Inter, Nizza e Marsiglia puntano un giovane nerazzurro! (Di sabato 28 maggio 2022) L’Inter sta preparando la propria strategia per la sessione estiva di Calciomercato e sicuramente c’è bisogno di fare cassa con la vendita di qualche giovane. Tra i diversi giovani che sono stati in prestito quest’anno, c’è Martin Satriano: l’attaccante uruguaiano ha concluso un’ottima parte di stagione al Brest, dove era arrivato nel mercato di gennaio scorso dall’Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’intenzione della società di Viale della Liberazione sarebbe di utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare ad Aslanni dell’Empoli. Martin Adrian Satriano Brest InterDopo sei mesi in Ligue 1, però, Satriano ha attirato l’attenzione di due club francesi: il Nizza e il Marsiglia. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 28 maggio 2022) L’sta preparando la propria strategia per la sessione estiva die sicuramente c’è bisogno di fare cassa con la vendita di qualche. Tra i diversi giovani che sono stati in prestito quest’anno, c’è Martin Satriano: l’attaccante uruguaiano ha concluso un’ottima parte di stagione al Brest, dove era arrivato nel mercato di gennaio scorso dall’. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’intenzione della società di Viale della Liberazione sarebbe di utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare ad Aslanni dell’Empoli. Martin Adrian Satriano BrestDopo sei mesi in Ligue 1, però, Satriano ha attirato l’attenzione di due club francesi: ile il. ...

