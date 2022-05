Calcio | Florenzi | ' molte analogie tra il Milan dello scudetto e la Nazionale campione d' Europa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022) Firenze, 28 mag. - (Adnkronos) - Secondo giorno di raduno a Coverciano per la, da ieri al Centro Tecnico Federale per preparare la ‘Finalissima' del 1° giugno con l'Argentina e le prime quattro gare della terza edizione della Nations League. In attesa dei cinque calciatori della Roma reduci dal successo in Conference League, che hanno avuto 48 ore in più di riposo e si aggregheranno domani al gruppo, Roberto Mancini lavorerà anche oggi con 40 calciatori, compresi i 6 volti nuovi (Gatti, Esposito, Ricci, Cancellieri, Gnonto e Zerbin) chiamati dal Ct dopo averli visti all'opera nello stage dedicato ai giocatori di interesse. Dall'alto delle sue 47 presenze in, Alessandropuò invece ormai considerarsi un habitué di Coverciano. Gli ultimi dieci mesi sono stati indimenticabili per il ...