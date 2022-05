Alessia Marcuzzi incanta a Domenica in Show: il passaggio in Rai è certo (Di sabato 28 maggio 2022) Alessia Marcuzzi è tornata. La conduttrice ex volto di Mediaset è riapparsa in televisione ad un anno di distanza dal suo momentaneo ritiro. L'occasione è stata l'invito dell'amica Mara Venier a Domenica In Show, andato in onda eccezionalmente venerdì 27 maggio. Domenica In Show, Alessia Marcuzzi ospite di Mara Venier Amiche da tempo, la conduttrice veneta ha voluto fortemente la presenza dell'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi (posto preso successivamente da Ilary Blasi). Il momentaneo ritiro dalla scena pare abbia giovato alla Marcuzzi, che è apparsa radiosa e solare. Cambio look per l'ex compagna di Pippo Inzaghi, che ha abbandonato il biondo platino, in favore di un castano chiaro. Icona di stile, il suo outfit ha catturato ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 28 maggio 2022)è tornata. La conduttrice ex volto di Mediaset è riapparsa in televisione ad un anno di distanza dal suo momentaneo ritiro. L'occasione è stata l'invito dell'amica Mara Venier aIn, andato in onda eccezionalmente venerdì 27 maggio.Inospite di Mara Venier Amiche da tempo, la conduttrice veneta ha voluto fortemente la presenza dell'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi (posto preso successivamente da Ilary Blasi). Il momentaneo ritiro dalla scena pare abbia giovato alla, che è apparsa radiosa e solare. Cambio look per l'ex compagna di Pippo Inzaghi, che ha abbandonato il biondo platino, in favore di un castano chiaro. Icona di stile, il suo outfit ha catturato ...

