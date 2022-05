Zelensky parla con Draghi: “Ci aspettiamo altri aiuti” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ho informato” il premier Mario Draghi della “situazione sulla linea dei fronte: ci aspettiamo altro sostegno per la difesa dai nostri partner, ho sollevato il tema del rifornimento di carburante”. Lo ha scritto su twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dando notizia del colloquio telefonico avuto con il premier italiano, da lui anticipato nella conferenza stampa di ieri seguita alla conversazione avuta con il presidente russo Vladimir Putin. Nella telefonata con il premier italiano si è discusso dei “modi per impedire una crisi alimentare, dobbiamo sbloccare i porti insieme”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ho informato” il premier Mariodella “situazione sulla linea dei fronte: cialtro sostegno per la difesa dai nostri partner, ho sollevato il tema del rifornimento di carburante”. Lo ha scritto su twitter il presidente ucraino Volodymyr, dando notizia del colloquio telefonico avuto con il premier italiano, da lui anticipato nella conferenza stampa di ieri seguita alla conversazione avuta con il presidente russo Vladimir Putin. Nella telefonata con il premier italiano si è discusso dei “modi per impedire una crisi alimentare, dobbiamo sbloccare i porti insieme”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

