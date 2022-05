Uefa, le squadre ucraine e biellorusse non potranno affrontarsi (Di venerdì 27 maggio 2022) la decisione del comitato esecutivo della Uefa che impedirà alle squadre dei due paesi in guerra tra loro di affrontarsi Il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso oggi di impedire alle squadre ucraine e bielorusse di affrontarsi in partite ufficiali. Il 3 marzo 2022 la Uefa aveva già deciso, a causa del supporto della Bielorussia nell’invasione russa dell’Ucraina, di vietare qualsiasi partita sul territorio della Bielorussia fino a nuovo avviso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) la decisione del comitato esecutivo dellache impedirà alledei due paesi in guerra tra loro diIl Comitato Esecutivoha deciso oggi di impedire allee bielorusse diin partite ufficiali. Il 3 marzo 2022 laaveva già deciso, a causa del supporto della Bielorussia nell’invasione russa dell’Ucraina, di vietare qualsiasi partita sul territorio della Bielorussia fino a nuovo avviso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : L'Uefa: 'Bielorussia, stop alle partite europee in casa e alle sfide contro squadre ucraine' #guerra - ElMaRi0 : RT @franvanni: La Uefa deve essere grata alla Roma, a #Roma e ai romanisti. Festeggiare così la vittoria della Conference League è stato… - FabrizioPR : RT @franvanni: La Uefa deve essere grata alla Roma, a #Roma e ai romanisti. Festeggiare così la vittoria della Conference League è stato… - _franciccio : Ma se la UEFA creasse un torneo tra le peggiori squadre delle 3 competizioni europee, questo sarebbe un trofeo ambito? No, così, per capire… - maespo69 : RT @franvanni: La Uefa deve essere grata alla Roma, a #Roma e ai romanisti. Festeggiare così la vittoria della Conference League è stato… -