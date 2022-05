Advertising

Putin: pressioni dai Paesi ostili quasi un'aggressione Guerra Ucraina, il Donbass sempre più nella morsa russa Mottarone, la perizia individua le cause della tragedia Stromboli, forse le fiamme ...Lunedì in aula al Senato Omicidio Laura Ziliani, confessano la figlia e il suo fidanzato - Guerra in Ucraina: metàDonbass in mano ai russi Scholz: Putin vincerà. Zelensky: Non ci resta che ... TgLa7d del 27 maggio 2022 Uscita dei soldati dall'acciaieria di Azovstal. Finito dunque l'assedio, Mariupol è ora una città conquistata dai russi. Ma nonostante la resa, non si parla di tregua tra Kiev e Mosca. Non c'è alcuna ...