Taglialatela | «Spalletti deve decidersi tra Meret e Ospina»

(Di venerdì 27 maggio 2022) L’ex portiere del Napoli commenta la situazione degli estremi difensori azzurri: «Il Napoli ha due grandi esponenti del ruolo» Intervistato dal Corriere dello Sport, Pino, ex portiere del Napoli parla del dualismo tra. «È il momento di uscire dagli equivoci. Il Napoli ha due grandi esponenti del ruolo, diversi nella loro natura. Uno ha una personalità silenziosa che incide; l’altro ha un talento che per me resta tale». «La colpa non è di nessuno. È andata così, perchéha carattere e padronanza delle situazioni e quando gli è toccato giocare, s’è preso il posto. Mi pare che tra loro ci sia un rapporto meraviglioso e ciò testimonia la limpidezza della sfida. Però adesso si proceda con la scelta. Sedice cheva confermato, ...

