Superbonus 110 edifici in comproprietà: cosa cambia, requisiti e limiti di spesa. Tutte le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate. Superbonus 110 edifici in comproprietà: cosa cambia? L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul calcolo che riguarda il numero delle unità immobiliari e i limiti di spesa del Superbonus 110 per gli edifici in comproprietà. Inoltre, ha fornito delucidazioni anche rispetto alla procedura da seguire proprio in caso di abitazioni in comproprietà. Per quanto concerne gli edifici in comproprietà composti da unità immobiliari e relative pertinenze, l'Agenzia delle Entrate ha esplicitato i criteri che regolano il calcolo dei limiti di spesa del

