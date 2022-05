Sala conferenze intitolata a Giacomo Matteotti | anche Fico alla cerimonia

(Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA – Lunedì 30 maggio alle ore 17.30, presso ladi Palazzo Theodoli-Billi, si terrà ladi intitolazione a, in occasione del 98° anniversario dell’ultimo suo discorso tenutoCamera dei deputati. È previsto il saluto in apertura del Presidente della Camera Roberto. Seguirà l’intervento di Valdo Spini, Presidente dell’Aici, Associazione delle istituzioni di cultura italiane. Lettura da parte di Elena Cotugno, attrice del Teatro dei Borgia di Barletta, di alcuni passaggi del discorso tenuto daCamera il 30 maggio 1924. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

