Roland Garros 2022 | O’Mara e Withrow eliminano Vavassori e Sonego dal torneo di doppio

(Di venerdì 27 maggio 2022) Niente da fare per Andreae Lorenzonel secondo turno deldial. Sulla terra rossa francese la coppia azzurra viene sconfitta dal britannico Jonnye lo statunitense Jacksoncon un7-6 ed è costretta a dire addio ai sogni di gloria. Rimane ovviamente tanto rammarico, soprattutto per i quattro set poi consecutivi sprecati nel primo set. L’inizio di match è ricco di emozioni: nel terzo game trovano il break, ma subito dopo la coppia azzurra recupera e si porta sul 2-2. Il set prosegue e il britannico e lo statunitense si procurano due palle per allungare nell’ottavo gioco. Il duo italiano è però ...

Martina Trevisan conferma l'ottimo momento in stagione e l'ottimo feeling con la terra rossa di Parigi. L'italiana si è qualificata agli ottavi di finale delsconfiggendo l'australiana Daria Saville (nata Gavrilova) con il punteggio di 6 - 3, 6 - 4. La vittoria proietta Martina in top 50 nel ranking WTA, a meno di 15 punti dalla virtuale top ...Zero soddisfazioni e molti guai a Parigi per l'argentino Francisco Cerúndolo. Il 23enne semifinalista a Miami, dopo essere uscito al primo turno delcontro Evens, è stato infatti arrestato. Secondo France Bleu, il tennista, in stato di ebbrezza, avrebbe aggredito un tassista schiaffeggiandolo. Tensioni Il motivo L'uomo avrebbe ...La tennista toscana cerca la qualificazione agli ottavi del secondo slam del circuito per la seconda volta in carriera ...Lorenzo Musetti si è battuto fino all’ultimo contro Stefanos Tsitsipas, nel primo turno del Roland Garros. Per il tennista carrarese si è vista una partita analoga a quella contro Novak Djokovic dello ...