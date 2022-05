Pioli: “Voglio che Brahim resti. Asensio? Sono troppo contento di una cosa!” (Di venerdì 27 maggio 2022) L’allenatore del Milan Stefano Pioli, fresco vincitore dell’ultimo campionato di Serie A, è stato intervistato dal portale spagnolo AS dove ha toccato diversi punti importanti della stagione disputata dal suo Milan, parlando anche di alcuni giocatori. Ha aperto l’intervista così: “È una delle cose più belle che ti posSono capitare quando diventi un allenatore, vedere i nostri tifosi felici è stata la cosa più gratificante. Abbiamo sempre creduto allo Scudetto e per arrivarci ci Sono state due partite chiave: la rimonta nel derby e la vittoria contro la Lazio all’ultimo minuto“. Milan Pioli intervistaSulla stagione di Theo Hernandez e del resto dei francesi della squadra: “Theo è stato spettacolare, ha una forza e una determinazione ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 27 maggio 2022) L’allenatore del Milan Stefano, fresco vincitore dell’ultimo campionato di Serie A, è stato intervistato dal portale spagnolo AS dove ha toccato diversi punti importanti della stagione disputata dal suo Milan, parlando anche di alcuni giocatori. Ha aperto l’intervista così: “È una delle cose più belle che ti poscapitare quando diventi un allenatore, vedere i nostri tifosi felici è stata la cosa più gratificante. Abbiamo sempre creduto allo Scudetto e per arrivarci cistate due partite chiave: la rimonta nel derby e la vittoria contro la Lazio all’ultimo minuto“. MilanintervistaSulla stagione di Theo Hernandez e del resto dei francesi della squadra: “Theo è stato spettacolare, ha una forza e una determinazione ...

