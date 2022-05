Pd | il responsabile dell’Organizzazione | “Crescono i tesserati e tornano i giovani”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “I sondaggi fotografano il momento e c’è un 40% di indecisi o astenuti. Per quello che valgono, ci dicono che il lavoro fatto sull’unità del partito, l’aver assunto il ruolo di principale partito della maggioranza che sostiene Draghi con responsabilità, pure con le sue idee che spesso e volentieri diventano idee di tutto il governo, ci viene riconosciuto dagli elettori. Poi non basta, bisogna fare ancora tanto. Ma il dato di partenza è importante”. Stefano Vaccari,Organizzazione del Partito democratico, commenta gli ultimi sondaggi che, con un trend ormai ricorrente, danno il Pd ai vertici delle rilevazioni dei partiti impegnato in un testa a testa con FdI. Tra le varie indicazioni, ci sono quelle che ‘quotano’ il centrosinistra in ascesa e il campo largo davanti al centrodestra. “E’ la conferma di quello che è successo alle precedenti ...