Omicidio Laura Ziliani: anche le figlie confessano (Di venerdì 27 maggio 2022) Si chiude il giallo di Laura Ziliani, l’ex vigilessa 65enne di Temù, scomparsa l’8 maggio dello scorso anno e rinvenuta cadavere alcuni mesi più tardi. Dopo il colpo di scena di due giorni fa con la confessione di Mirto Milani, fidanzato della figlia maggiore della vittima, anche le due ragazze hanno confessato il delitto. Omicidio Laura Ziliani: tutti confessano Prima Mirto Milani, poi la fidanzata Silvia Zani, infine la sorella minore di quest’ultima, la ventenne Paola Zani: a ruota tutti e tre gli indagati per l’Omicidio di Laura Ziliani hanno confessato di aver collaborato al delitto dell’ex vigilessa di Temù. Le confessioni sono giunte al termine di un lungo interrogatorio. Le due sorelle e ... Leggi su chihaucciso (Di venerdì 27 maggio 2022) Si chiude il giallo di, l’ex vigilessa 65enne di Temù, scomparsa l’8 maggio dello scorso anno e rinvenuta cadavere alcuni mesi più tardi. Dopo il colpo di scena di due giorni fa con la confessione di Mirto Milani, fidanzato della figlia maggiore della vittima,le due ragazze hanno confessato il delitto.: tuttiPrima Mirto Milani, poi la fidanzata Silvia Zani, infine la sorella minore di quest’ultima, la ventenne Paola Zani: a ruota tutti e tre gli indagati per l’dihanno confessato di aver collaborato al delitto dell’ex vigilessa di Temù. Le confessioni sono giunte al termine di un lungo interrogatorio. Le due sorelle e ...

