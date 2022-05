Nunzio Stancampiano: da Amici 21 alla moda con delle sneaker personalizzate (Di venerdì 27 maggio 2022) Il ballerino della scuola di Maria De Filippi, che con i suoi passi di danza latina ha fatto scatenare migliaia di fan, ha presentato le prime scarpe targate Nike: si chiamano NS10, sulla tomaia in pelle bianca hanno dettagli oro e glitter, e costano 249,90 euro. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 27 maggio 2022) Il ballerino della scuola di Maria De Filippi, che con i suoi passi di danza latina ha fatto scatenare migliaia di fan, ha presentato le prime scarpe targate Nike: si chiamano NS10, sulla tomaia in pelle bianca hanno dettagli oro e glitter, e costano 249,90 euro. L'articolo proviene da DireDonna.

