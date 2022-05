“Mia madre è morta”. Gravissimo lutto per l’attore: ancora una tragedia nella sua vita (Di venerdì 27 maggio 2022) ancora un dramma per l’attore Alec Baldwin, colpito da un Gravissimo lutto con la morte della sua adorata madre. Non c’è pace dunque nella sua vita, dopo la tragedia sul set accaduta solamente qualche mese fa e di cui vi ricorderemo a breve. Adesso vogliamo proporvi le commoventi parole dell’uomo, che ha deciso di scrivere un posto su Instagram per annunciare la dipartita dell’anziano genitore. Infatti, a confermare la notizia del decesso è stato proprio il figlio famoso, che ha informato i suoi fan. Alec Baldwin, che dovrà adesso convivere con questo lutto a causa della morte della madre, ha postato le seguenti parole: “Carol M. Baldwin, madre degli attori Alec, Daniel, William e Stephen Baldwin e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)un dramma perAlec Baldwin, colpito da uncon la morte della sua adorata. Non c’è pace dunquesua, dopo lasul set accaduta solamente qualche mese fa e di cui vi ricorderemo a breve. Adesso vogliamo proporvi le commoventi parole dell’uomo, che ha deciso di scrivere un posto su Instagram per annunciare la dipartita dell’anziano genitore. Infatti, a confermare la notizia del decesso è stato proprio il figlio famoso, che ha informato i suoi fan. Alec Baldwin, che dovrà adesso convivere con questoa causa della morte della, ha postato le seguenti parole: “Carol M. Baldwin,degli attori Alec, Daniel, William e Stephen Baldwin e ...

Advertising

AlbertoBagnai : Mi chiedo come mai oggi siano dappertutto! Oggi Farina su Libero riprende e sviluppa la mia provocazione sulla ques… - stazzitta : Forse il punto più basso di questo social lo registriamo con la gente che per sparlare degli influencer scrive i lo… - sferriam : RT @alessandra6517: Un aiuto! Per mia madre avrei bisogno di un ematologo su Roma. Un medico vero, un non vaccinato. Grazie se potete aiuta… - tobeborderline : Mi hanno detto che non c'è tempo per piangere e che il tempo passa e devo pensare al presente e al futuro. Questo d… - Maganocciola618 : @CostanzaRdO Ho perso mio padre in un attimo, mia madre invece con ictus per quattro giorni capiva tutto ma non pot… -