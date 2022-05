Maltrattamenti all' alunna disabile | insegnante e assistente fanno scena muta davanti al gip

Advertising

Agenzia_Ansa : Bimba di sei mesi trovata positiva alla cocaina. La piccola è stata ricoverata a inizio maggio all'ospedale di Pado… - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Bimba di sei mesi trovata positiva alla cocaina. La piccola è stata ricoverata a inizio maggio all'ospedale di Padova per… - magzinemag : ?? Una neonata di sei mesi, ricoverata per un'emorragia celebrale all'ospedale di #Padova da inizio maggio, è stata… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Bimba di sei mesi trovata positiva alla cocaina. La piccola è stata ricoverata a inizio maggio all'ospedale di Padova per… - antonie85321896 : RT @Agenzia_Ansa: Bimba di sei mesi trovata positiva alla cocaina. La piccola è stata ricoverata a inizio maggio all'ospedale di Padova per… -

MACERATA -su una alunna con problemi di autismo, insegnante e assistente restano in silenzio davanti al gip. I difensori: 'Una scelta nostra, abbiamo avuto poco tempo per vedere gli atti'. .... Maggipinto - Savi. Precedente Lista 3V, incontro pubblico in piazza Mercanti con l'economista ... sacerdote indagato perTrovato senza vita nella sua abitazione a 38 anni, ...MASSA. Un altro rinvio, in piena estate, al 21 luglio prossimo, per decidere se e quando inizierà il processo sulla Serinper, la cooperativa sociale finita sotto inchiesta due anni fa per corruzione, ...E' stata trovata positiva alla cocaina una neonata di sei mesi ricoverata da inizio maggio all'ospedale di Padova per emorragia cerebrale. (ANSA) ...